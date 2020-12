Hannover will Tauben vor dem Verhungern retten und erlaubt Fütterung

Anzeige

Anzeige

Hannover. Häufig beschweren sich Städte über zu viele Tauben. Doch in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. In Hannover bekommen Tauben sogar Futter, damit die Population nicht zu klein wird, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Auf Nachfrage eines Politikers teilte die Stadt an der Leine mit, dass sie das Fütterungsverbot für Tauben aufgehoben habe.

Die Begründung: Es habe es zu wenig Essensabfälle auf den Straßen gegeben, weil Geschäfte und Restaurants coronabedingt wochenlang geschlossen waren. „Die Vögel haben dadurch zu wenig Nahrung gefunden. Es bestand die Sorge, dass etliche Tiere dadurch verhungern“, begründete die Stadt. Demnach wurde einem Tierschutzverein eine Ausnahmegenehmigung vom Fütterungsverbot erteilt. Mitglieder dürfen in bestimmten Bereichen Vogelfutter verstreuen. Zudem müssten die Fütterungen dokumentiert werden.

Nicht bei allen Händlers in Hannovers Innenstadt stößt diese Aktion auf Gegenliebe. „Ich habe kein Verständnis für solch ein Vorgehen“, sagte Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, zur HAZ. So würden normalerweise städtische Mitarbeiter kontrollieren, ob Gastronomen Eimer mit Essensresten geschlossen hielten, um Tauben keine Nahrung zu geben und die Ausbreitung der Vögel einzudämmen. Auch weist er darauf hin, dass Gebäudeeigentümer enorme Summen dafür ausgeben würden, ihre vom Taubenkot verunreinigten Fassaden zu reinigen.