Hannover: Wegen Corona-Mutation - 62 British-Airways-Passagiere getestet

Als Reaktion auf die in Großbritannien entdeckte, hoch ansteckende Variante des Coronavirus ergreift Deutschland am Sonntag entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Flüge aus Großbritannien werden laut dem Bundesverkehrsministerium weitgehend gestoppt, Landungen aus dem Land ab Mitternacht untersagt.

Am späten Sonntagabend landete in Hannover noch eine British-Airways-Maschine am Airpot Langenhagen, wie die “Neue Presse” berichtet. Die Region Hannover stoppte die Einreise der 63 Passagiere aus London. “Eine Person entschied sich, umgehend zurück nach London zu fliegen”, zitiert die Zeitung Regionssprecherin Christina Kreutz.

Die übrigen 62 Passagiere seien von der Bundespolizei kontrolliert worden, wie Bundespolizeisprecher Michael Niedermeier mitteilte. Sie mussten sich unter Anleitung des Gesundheitsamtes einem sogenannten PCR-Test unterziehen.

Virus-Mutation bis zu 70 Prozent ansteckender

Erst im Falle eines negativen Testergebnisses dürfen die Passagiere das Flughafengelände verlassen. Am Zielort müssen sie eine zehntägige Quarantäne antreten, die allerdings nach fünf Tagen mit einem erneuten negativen Testergebnis vorzeitig beendet werden kann, schreibt die “Neue Presse” weiter.

Die Virus-Mutation ist nach britischen Behördenangaben bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Für die Region ordneten die Behörden einen Shutdown mit Ausgangs- und Reisesperren an.