Taxifahrer fährt mutmaßlichen Einbrecher mit Beute zur Polizei

Hannover. Der Taxifahrer Atila Talu hat einen mutmaßlichen Einbrecher mitsamt seiner Beute in Hannover direkt bei der Polizei abgeliefert. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Sonntag ließ sich der Fahrgast am Samstagmorgen zunächst zu einem geparkten Auto bringen, aus dem er Gegenstände in den Kofferraum des Taxis lud.

Als er auf der Weiterfahrt mit mutmaßlichem Diebesgut, Alkohol oder Zigaretten, bezahlen wollte, reagierte Talu und fuhr den Mann zur Polizei in Lahe. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen fest. Er sollte am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Taxifahrer erhielt Jobangebot der Polizei

Es ist nicht das erste Mal, dass der 56-jährige Taxifahrer der Polizei durch seinen beherzten und mutigen Einsatz helfen konnte, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung” (HAZ) berichtet. Im Oktober 2019 wurde er auf einen Mann aufmerksam, der zwei Polizisten im Schwitzkasten hatte. Er stoppte kurzerhand seinen Wagen, sprang auf die Straße und überwältigte den Angreifer. „Die Beamten auf der Wache haben zu mir gesagt, ich könnte sofort bei der Polizei anfangen, wenn ich wollte”, wird der Taxifahrer von der „HAZ“ zitiert.