Streit wegen Hund an Bord eskaliert: Intercity in Hannover gestoppt

Hannover. Sarah Budke aus Osnabrück gibt zu, dass sie am vergangenen Samstag einen Fehler gemacht habe. „Ich habe die Beförderungsbedingungen der Bahn vorher nicht gelesen“, lässt sie sich in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) zitieren. Diese besagen, dass Hunde entweder in einer geschlossenen Transportbox oder angeleint mit Maulkorb reisen müssen.

Ihre Französische Bulldogge „Buddy“ lag während der Fahrt in einer offenen Tragetasche halb unter dem Sitz. Als der Zugchef dies bemerkte, forderte er die 25-Jährige auf, dem Hund einen Maulkorb anzulegen. Da diese keinen Maulkorb dabei hatte, kündigte er an, dass Budke und ihr Hund den Zug beim nächsten Halt verlassen müssen.

In Hannover angekommen, wurde der Zug gestoppt. Tränen flossen und Mitreisende solidarisierten sich mit der Hundehalterin. Infolgedessen wurde der Zugchef nach Angaben einer Bahnsprecherin beleidigt und bespuckt. Noch auf dem Bahngleis meldete sich der Zugchef dienstunfähig, berichtet die „HAZ“.

Der Intercity fuhr nach dem Austausch des Bordpersonals mit einer Verspätung von einer Stunde weiter. Sarah Budke und „Buddy“ kamen schließlich per Regionalbahn nach Osnabrück – auch ohne Maulkorb.