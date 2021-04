Hannover: Mann rettet Neunjährigen vor dem Ertrinken

Anzeige

Hannover. Bei einem Spaziergang mit seiner Tochter am Mittellandkanal am Samstag entdeckte ein 47-Jähriger im Wasser einen untergehenden Jungen. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, sprang der Mann sofort ins Wasser und holte den bewusstlosen Neunjährigen zurück an die Oberfläche. Mit seiner Hilfe hat er dem Kind vermutlich das Leben gerettet.

Der Vorfall hatte sich am Samstagnachmittag ereignet. Der neunjährige Junge und ein Freund wollten im Kanal schwimmen. Der zwölfjährige Freund des Kindes sei nur kurz zuvor wieder aus dem Mittellandkanal geklettert, als der Jüngere zu straucheln begann. Der Spaziergänger sprang ins Wasser und brachte den Jungen ans Ufer. Dort habe ihm ein weiterer Passant geholfen, das Kind an Land zu hieven. Der Retter brachte es nach eigenen Angaben in die stabile Seitenlage, woraufhin es schnell wieder zu sich kam.

Parallel zur Rettungsaktion wählten zwei Spaziergängerinnen den Notruf. „Der Junge war kurzzeitig untergegangen und konnte wohl nicht schwimmen“, sagte eine Polizeisprecherin zu dem Vorfall. Ins Krankenhaus musste der Neunjährige nicht, stattdessen wurde er zu seinen Eltern gebracht.