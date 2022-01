Lastwagenfahrer nach 31 Stunden am Steuer aus dem Verkehr gezogen

Anzeige

Hannover. Nach 31 Stunden am Steuer hat die Polizei einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei Hannover am Montag mitteilte, war der 52-Jährige seit insgesamt 34 Stunden unterwegs gewesen. Dabei hatte der Fahrer den Angaben nach am Freitag lediglich eine rechtlich unzureichende Pause von drei Stunden eingelegt. Das sei bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn 2 festgestellt worden. Die Beamten verordneten dem Mann daraufhin eine Zwangspause von elf Stunden und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Dokumente ein.

Zwangspause von elf Stunden

Bei der Kontrolle war den Polizisten aufgefallen, dass der Fahrer offenbar abwechselnd zwei verschiedene digitale Fahrtenschreiber genutzt hatte, um die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht einhalten zu müssen. Fahrtenschreiber zeichnen personenbezogen sämtliche Fahrtinformationen wie Geschwindigkeit und Pausenzeiten bei Lastwagen auf. Der 52-Jährige musste außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro zahlen.