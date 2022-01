Hund in Koffer gesperrt und in Müllcontainer geworfen

Anzeige

Hannover. Ein bestürzender Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei in Hannover. Dort entdeckten Zeugen in einem Müllcontainer eine in einen Koffer gesperrte Mischlingshündin, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“.

Den Angaben zufolge wurden Fußgänger am Freitagmorgen im Stadtteil Mühlenberg durch ein leises Fiepen, das aus dem Müllcontainer kam, auf das Tier aufmerksam. Es war in einen Hartschalenkoffer eingeschlossen – weggeworfen wie ein Stück Müll. Die Zeugen brachten die Mischlingshündin zur Polizei, inzwischen ist sie im Tierheim Hannover in Langenhagen.

Die stellvertretende Tierheimleiterin Anke Forentheil sagte der Zeitung, die Hündin, die auf den Namen Reisa getauft wurde, befinde sich in keinem guten Zustand. „Sie benötigt eine Zahnoperation.“ Zudem sei das Fell ungepflegt, die Augen trüb. Wegen der notwendigen ärztlichen Versorgung werde Reisa vorerst nicht vermittelt.

Wie lange sich der Mischling im Müllcontainer befunden habe, sei unklar. „Die Hündin war desorientiert und hatte sich eingenässt“, so Forentheil. Die Tierheimmitarbeiter seien erschüttert über das Schicksal der Hündin.

Die Polizei ermittelt wergen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.