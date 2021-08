Hannover erschwert das Lüften in Schulen, um Fördergeld für Luftfilter zu bekommen

Anzeige

Hannover. Das Für und Wider von Luftfiltern in Klassenzimmern wird zurzeit vielerorts in Deutschland diskutiert. Die Stadt Hannover hat sich nun nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” dazu entschieden, mobile Geräte für insgesamt knapp 200 Klassenzimmer anzuschaffen. Kurioser Randaspekt: Um dafür Fördergeld vom Land Niedersachsen zu bekommen, will die Stadt sogenannte „Drehkippsperren”, die das Lüften erschweren, wieder in zahlreiche Fenster an Schulen einbauen.

Die mechanischen Vorrichtungen, die nur eine spaltbreite Öffnung der Fenster zulassen, hatte die Stadt Hannover erst vor wenigen Monaten ausbauen lassen, berichtet die HAZ. Wenn sich nach dem erneuten Umbau die Fenster wieder nur einen Spalt breit öffnen ließen, fielen die Räume in die Kategorie „schlecht zu belüften”, damit könne die Stadt Fördergeld vom Land für Luftfilter beantragen, heißt es in dem Bericht weiter. „Eigentlich ist es aus Gründen der Sicherheit für Schüler in Ordnung, wenn die Fensteröffnung wieder schmaler ausfällt”, zitiert die Zeitung eine mit dem Vorgang vertraute Person.

„Im Mittelpunkt steht die größtmögliche Sicherheit in der Pandemie”

20 Millionen Euro Fördergeld hat das Land laut HAZ insgesamt in Aussicht gestellt, um die Anschaffung von Luftfiltern zu fördern. Zunächst hatte die Stadt Hannover angekündigt, keine Geräte anzuschaffen, weil alle Klassenzimmer ausreichend belüftet werden könnten. Jetzt folgt die Kehrtwende.

„Im Mittelpunkt steht, für die Schülerinnen und Schüler in Hannover größtmögliche Sicherheit in der Pandemie zu erreichen”, zitiert die HAZ Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).