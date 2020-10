Hannover: Auto fährt in Bushaltestelle - drei Grundschüler verletzt

Anzeige

Hannover. Bei einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle in Hannover sind drei Kinder verletzt worden, eines davon nach Polizeiangaben möglicherweise schwer.

Im Stadtteil Ahlem sei ein 35 Jahre alter Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache am Montagmorgen mit seinem Wagen in eine Bushaltestelle geraten, teilte die Polizei mit. Dabei fuhr er die drei Grundschüler an, deren Alter zunächst noch unbekannt waren. Unter anderem hatte die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” darüber berichtet.

Eines der leichtverletzten Kinder wurde nach dem Unfall zur Schule gebracht. Die Unfallstelle wurde abgesperrt, die Unfallaufnahme lief zunächst noch.