Polizei entdeckt 37 Tiere in überladenem Transporter - darunter Esel, Stinktiere und Schwäne

Garbsen. Gleich 37 Tiere hat die Autobahnpolizei in einem extrem überladenen Transporter auf der A2 bei Garbsen nahe Hannover entdeckt. Bei der Kontrolle des Gespanns am Mittwochnachmittag hätten die Beamten eine Überladung des 3,5-Tonners von mehr als 1000 Kilogramm festgestellt, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Der Transporter war bis unter das Dach mit Tieren beladen. © Quelle: Polizei Hannover

Insgesamt neun verschiedene Tierarten

Dann folgte die Überraschung: Auf dem Anhänger fanden die Beamten neben Elektrogeräten einen Esel. Weitere Tiere waren in Kisten. Insgesamt entdeckten die Beamten in dem Gespann neben dem Esel zwei Kronenkraniche, vier Stinktiere, zwei Schneeeulen, zwei Perlhühner, zwei Wasserschweine, vier Höckerschwäne, zwei Fasane und 18 Enten.

Der Esel wurde in eine Pferdepension gebracht. © Quelle: Polizei Hannover

Einige Tiere leicht verletzt

Die Beamten stellten alle Tiere sicher, sie fanden in Absprache mit dem Veterinäramt im Tierheim vorübergehend Unterschlupf. Der Esel kam in eine Pferdepension. Wie ein Sprecher der Stadt Hannover der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) mitteilte, waren einige Tiere leicht verletzt. Das Gespann hatte der Zeitung zufolge ein bulgarisches Kennzeichen. Wohin der Fahrer die Tiere bringen wollte, ist laut HAZ aber nicht bekannt.

Ermittlungen gegen den Fahrer eingeleitet

Der Fahrer hatte nur für den Esel und die Schnee-Eulen Dokumente - gegen ihn wird wegen unzulässiger Überladung sowie Verstößen gegen Tierschutzgesetz, Tierschutztransportverordnung und Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung ermittelt.