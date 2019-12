“Handy-Hasser” attackiert Fahrgäste in der Bahn und zerstört Smartphones

Anzeige

Anzeige

Rostock. Der mysteriöse Fall eines "Handy-Hassers" beschäftigt die Polizei in Rostock. Ein 53 Jahre alter Mann soll in den vergangenen Tagen gleich mehrfach Fahrgäste auf der Bahnstrecke Hamburg-Rostock belästigt haben, weil diese ihre Handys genutzt hatten. In einem Fall warf der Mann das Smartphone eines Reisenden sogar aus dem Zugfenster.

In einem aktuellen Fall soll der Mann in einer S-Bahn in Rostock in Erscheinung getreten sein. Laut Angaben der Polizei habe er sich über die Handynutzung eines Reisenden aufgeregt und dann einen Kaffeebecher auf einen Mann geworfen, der den Streit schlichten wollte. Dieser wiederum schlug dem Handyhasser ins Gesicht. Alle drei Personen mussten die Bahn verlassen.

Angst vor Handystrahlung

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein weiteres Mal schlug der 53-Jährige am Samstag zu: In der Regionalbahn nach Wismar versuchte er offenbar, Fahrgästen die Smartphones wegzunehmen. Die Polizei schritt ein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Doch was hat der Mann überhaupt gegen Handys? Den Polizeiberichten ist zu entnehmen, dass sich der 53-Jährige wohl an der Strahlung der Mobilfunkgeräte stört. Gleich mehrere Reisende soll er über die vermeintlich gefährlichen Handystrahlen aufmerksam gemacht haben. Weil diese sich nicht einsichtig zeigten, griff er offenbar zu härteren Mitteln.

RND/msc