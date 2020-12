Handschellen statt Geschenke: Weihnachtsmann nimmt Autodiebe fest

Anzeige

Riverside. Im kalifornischen Riverside bringen Santa Claus und sein Elf nicht nur Kindern Geschenke – das Duo zieht auch Verbrecher aus dem Verkehr. Örtliche Polizisten hatten einen anonymen Tipp bekommen, dass eine Bande von Autodieben in der Stadt auf Diebestour gehen wollte. Zwei Beamte patrouillierten deshalb undercover in Kostümen vom Weihnachtsmann und dessen Helfer. Und prompt erwischten beide drei Diebe in flagranti.

Augenzeuge Paul Miranda sagte dem örtlichen TV-Sender NBC7: „Ich sah plötzlich, wie Santa Claus angelaufen kam und einen Mann niederriss, der versuchte, zu fliehen. Dann ist ein Elf mit einer gezogenen Pistole gekommen und hat einen zweiten Autodieb festgenommen.“ Nur der dritte im Bunde konnte mit einem gestohlenen SUV entkommen.

Ein Sprecher der Polizei von Riverside sagte: „Unsere Aktion ‚Santas Intervention‘ ist bestens gelaufen.“ Nach dem dritten Dieb fahnde die Polizei noch.