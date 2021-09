Frauenleiche in Grünanlage in Hamm gefunden: Mordkommission ermittelt

Anzeige

Anzeige

Hamm. Im Fall einer 25-Jährigen, die am Sonntag tot in einer Grünanlage in Hamm gefunden wurde, geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das Ergebnis der Obduktion deute auf ein „gewaltsames Todesgeschehen“ hin, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Montag. Weitere Angaben zur Todesursache und zu möglichen Verdächtigen machte er zunächst nicht. Laut „Bild.de“ soll ein 27-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden sein.

Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht und verwies auf ermittlungstaktische Gründe. Eine Mordkommission habe ihre Arbeit aufgenommen.

Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Frauenleiche am Sonntagmorgen in der Grünanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts entdeckt. Am Montag suchten Taucher einen kleinen See am Tatort ab, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft schilderte. Man suche nach weiteren Beweismitteln.

Dem „Bild“-Bericht zufolge soll die Frau vor ihrem Tod missbraucht worden sein. Ihr Körper weise zudem Stichverletzungen auf. Auch dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.