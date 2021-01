Hamburger Kiez-Club projiziert tanzende Menschen auf seine Fassade

Anzeige

Hamburg. Seit vielen Monaten sind die Clubs und Discos in ganz Deutschland wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Den Hamburger Kiez trifft das besonders hart - das Viertel lebt von der Szene. Es ist ruhig geworden dort. Mit einer kleiner Aktion will der Kiez-Club Frieda B. das nun ändern und für ein bisschen positive Stimmung sorgen: Der Club projiziert auf die Fenster an seiner Hausfassade tanzende Menschen.

Tanz-Projektion kommt bei Hamburgern gut an

„Im Frieda B. wird nun wieder getanzt“, heißt es zu einem Video der Projektion, das der Club auf Facebook postete. Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte Betriebsleiterin Maren Dickers dazu: „Abends bleiben die Menschen stehen und filmen unsere Fenster. Alle finden es toll. Denn: Dass man das letzte Mal tanzende Menschen gesehen hat, ist lange her...“