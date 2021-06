Hamburger Fischmarkt öffnet wieder – aber ohne Marktschreier

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der traditionsreiche Hamburger Fischmarkt soll am 4. Juli unter Auflagen wieder geöffnet werden. So müsse auf „Eventanteile“ verzichtet werden, kündigte der Bezirk Altona am Dienstag an. Dazu zählten unter anderem Marktschreier, das überlaute Anpreisen von Waren und das Musizieren auf dem Marktgelände.

ZUM THEMA 3000 Menschen feiern in Hamburg – Flaschenwürfe auf Polizei

Das Warensortiment muss sich vorerst an dem eines normalen Wochenmarktes orientieren. Essen und Trinken ist nur außerhalb gestattet. Zugelassen sind rund 60 Händler in zwei Reihen. Maske und Abstand sind Pflicht. Geöffnet ist der Fischmarkt sonntags von 5 bis 9.30 Uhr. Er musste vor mehr als einem Jahr pandemiebedingt den Betrieb einstellen.