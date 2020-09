Hamburg-Harburg: Polizeieinsatz in Schule - junger Mann soll Schülerin mit Waffe bedroht haben

Anzeige

Hamburg. Die Hamburger Polizei ist am Montag nach einem Streit zu einer Schule im Stadtteil Harburg gerufen worden. Die Beamten suchten nach einem Schüler oder jungen Mann, der möglicherweise bewaffnet sei, sagte eine Polizeisprecherin. Hintergrund sei eine Auseinandersetzung vom Freitag. Dabei soll der junge Mann eine Schülerin mit einer Waffe bedroht haben. Ihren Kontrahenten habe sie am Montag in der Schule wiedergesehen.

Es gebe keine Bedrohungslage, betonte die Polizeisprecherin. Die Polizei war mit mehrere Beamten im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.