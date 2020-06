Hamburg: Banküberfall am Langenhorner Markt - Täter auf der Flucht

Geklauter Porsche von Udo Lindenberg gefunden - ohne Navi

In Ahrensburg in Schleswig-Holstein wurde der gestohlene Porsche von Udo Lindenberg gefunden - unbeschädigt, aber ohne Navigationsgerät. Eine Zeugin hatte das Fahrzeug erkannt und die Polizei informiert. Der Sänger hatte das Auto in der Tiefgarage des Hotels "Atlantic" stehen, als es in der Nacht zu Dienstag verschwand.