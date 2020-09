Halloween: US-Behörde rät wegen Corona vom Süßigkeitensammeln ab

Anzeige

Atlanta. Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) in den USA warnen davor, das anstehende Halloween-Fest auf die leichte Schulter zu nehmen. Von dem beliebten Ritual vieler Kinder, an Haustüren zu klingeln und Nachbarn die Frage nach Süßem oder Saurem zu stellen, sei dieses Jahr abzusehen.

Die Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums brachte am Montagabend eine Liste mit Leitlinien heraus, die Familien Orientierung für das bevorstehende traditionelle Fest geben soll, das wie jedes Jahr am 31. Oktober stattfindet. Unter anderem hatte der US-Nachrichtensender “ABC” darüber berichtet.

Keine Kofferraum-Partys und Traktorfahren mit Fremden

Neben dem Klingeln an Haustüren können laut der US-Behörde viele weitere traditionelle Halloween-Aktivitäten ein hohes Risiko mit sich bringen, das Coronavirus zu verbreiten. Dazu gehören Kostümpartys in geschlossenen Räumen, Spukhäuser in Innenräumen und das Besuchen eines Herbstfestes außerhalb der eigenen Gemeinde.

Abgeraten wird zudem von Veranstaltungen, bei denen Leckereien aus Kofferräumen von Autos an große Gruppen verteilt werden, sowie von Traktorfahrten mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts.

Halloween-Schnitzeljagden und Süßigkeiten-Suchen im Garten

Halloween müsse trotzdem nicht ins Wasser fallen, so die Behörde. Es gäbe nämlich immer noch eine Vielzahl an Aktivitäten, bei denen das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus gering sei, wie “ABC” aus den Leitlinien zitiert. Demnach sei das Schnitzen von Kürbissen mit der eigenen Familie oder, bei sicherer Entfernung, mit Freunden und Nachbarn ungefährlich. Ebenso unbedenklich sei das Dekorieren des eigenen Zuhause sowie ein Halloween-Filmabend mit der Familie.

Als Alternative zum beliebten Klingelspiel empfiehlt die Behörde Halloween-Schnitzeljagden beziehungsweise das Suchen nach Süßigkeiten im Umkreis des eigenen Haushaltes.

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass Halloween verantwortungsbewusst begangen werde, mahnt die Behörde. Ihre Leitlinien würden zudem keine lokalen oder staatlichen Regelungen ersetzen, zitiert “ABC” die Behörde weiter.