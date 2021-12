Unbekannter schlägt Ladenmitarbeiter nach 2G-Kontrolle ins Gesicht

Anzeige

Halle. Nachdem ein Unbekannter an einem Geschäft in Halle keinen gültigen 2G-Nachweis vorzeigen konnte, hat er einen Mitarbeiter des Ladens ins Gesicht geschlagen. Bei der Kontrolle in der Innenstadt am Dienstagnachmittag stellte sich zunächst heraus, dass der Mann statt zwei nötigen Corona-Impfungen in seinem Impfausweis nur eine vorweisen konnte, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem der Mann anschließend nicht in das Geschäft gelassen wurde, kam es zu einem Streit bei dem der Mann den 32-jährigen Mitarbeiter ins Gesicht schlug und flüchtete.

Der Mitarbeiter rannte ihm nach und holte ihn in einer Nebenstraße ein. Dort schlug der Unbekannte erneut, diesmal mit einem Schlagstock, auf den 32-Jährigen ein. Der Mitarbeiter erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden.