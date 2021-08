Haiti: Bandenführer bietet Erdbebenopfern Unterstützung an

Anzeige

Les Cayes. Nach dem schweren Erdbeben in Haiti hat ein Bandenboss besonders betroffenen Gemeinden im Südwesten des Landes Unterstützung angeboten. Zudem stellte Jimmy Chérizier alias „Barbecue“ eine Waffenruhe in Aussicht. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer waren zuletzt häufig Ziel von Plünderungen. Chérizier ist zwar ein mächtiger Verbrecherboss, aber bei weitem nicht der einzige in Haiti. Ob sein Angebot vom Sonntag die Lage für die Menschen verbessert, blieb daher zunächst offen.

Es gab zwar verbreitete Berichte in sozialen Medien über eine angebliche Waffenruhe krimineller Banden. Angriffe auf Hilfstransporte wurden aber keineswegs gestoppt. Seit dem Beben blockierten Banden Straßen, entführten Lastwagen mit Hilfslieferungen und stahlen Vorräte. Hilfsorganisationen waren teilweise gezwungen, Nachschub per Hubschrauber einzufliegen. Mancherorts kam es unter verzweifelten Erdbebenopfern auch zu Gerangel um Nahrungsmittellieferungen.

Erdbeben kostete 2000 Menschen das Leben

Chérizier wandte sich in einem Video auf Facebook an die am schwersten getroffenen Gebiete im Südwesten Haitis und erklärte, seine Truppe, die Revolutionären Kräfte G9, fühlten mit den Betroffenen und wollten sie unterstützen. „Wir laden alle Landsleute ein, Solidarität mit den Opfern zu zeigen, indem sie versuchen, das wenige Vorhandene mit ihnen zu teilen“, erklärte er.

Das Beben vom 14. August hatte eine Stärke von 7,2; der Zivilschutz bestätigte inzwischen 2207 Tote. Nach Regierungsangaben vom Sonntag wurden 344 Menschen noch vermisst. 12 268 Menschen wurden demnach bei dem Beben verletzt und fast 53 000 Häuser zerstört.