Hai stößt Siebenjährigen vom Surfbrett - Kamera zeichnet Angriff auf

Es sollte ein fröhlicher Familientag am Strand werden: Sonne tanken, surfen, Spaß haben - das zumindest war die Idee der Familie Moore, die am Wochenende nach Thanksgiving an den New Smyrna Strand in Orlando, Florida, fuhr. Shaun Moore, Vater des 7-jährigen Chandler, erzählt dem US-amerikanischen Fernsehsender "CNN" später, "dass es ein traumhaft schöner Tag" gewesen sei: "Um die 25 Grad warm, sonnig und gute Wellen", so Shaun Moore. "Der Strand war voll und in den Wellen tummelten sich die Surfer."

Junge wird beim Surfen gerammt und ins Wasser gestoßen

Auch Moore und sein Sohn Chandler schnappten sich ihre Bretter und stürzten sich in die Wellen. Seit Chandler vier Jahre alt war, gehe er Wellenreiten. Kaum waren sie ein wenig vom Strand weggepaddelt, machten sie eine gute Welle aus. Chandler machte sich startklar, sein Vater gab ihm einen Stoß und der Junge richtete sich auf, fand sein Gleichgewicht und surfte die Welle. Doch plötzlich rammte Chandler etwas und er stürzte vom Board.

"CNN" erzählt er später, dass Chandler gedacht habe, von einem Fisch vom Surfbrett gestoßen worden zu sein. Erst später, als die Familie sich die Video-Aufnahmen der am Surfbrett befestigten GoPro-Kamera ansieht, erkennen sie, dass es nicht einfach ein Fisch war, der Chandler vom Brett gestoßen hatte, sondern ein Hai - ein Schwarzspitzenhai. "Ich dachte nur: Oh, Gott", so Chandler Moore zu "CNN". Glücklicherweise blieb Chandler unverletzt. Laut "CNN" präsentierte der Junge das Video stolz seinen Klassenkameraden, die ihn mit "Millionen von Fragen löcherten". Auf die Frage, ob er denn wieder surfen gehen würde, hatte er eine klare Antwort: "Unbedingt!"

Der nächste Hai ist laut einem Dokument nicht weiter als drei Meter von Schwimmern entfernt

Schwarzspitzenhaie sind an der Küste vom New Smyrna Strand zu Hause. Sie fühlen sich so wohl in der Gegend, dass das Gebiet von Experten auch als Hai-Attacken-Kapitol bezeichnet wird. Das Dokument über Internationale Hai-Attacken nimmt an, dass Schwimmende im Schnitt nicht weiter als drei Meter vom nächsten Hai entfernt schwimmen.

