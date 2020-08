Hagen: Maskenverweigerer wütet in Bäckerei, spuckt über den Tresen und zeigt Mittelfinger

Anzeige

Hagen. In Hagen in Nordrhein-Westfalen soll ein 24-Jähriger ohne Mund-Nasen-Schutz in einer Bäckerei gewütet und über den Tresen gespuckt haben. Zuvor habe die Verkäuferin den Mann „höflich, aber bestimmt“ aufgefordert, eine Maske zu tragen oder das Geschäft zu verlassen, teilte die Polizei am Samstag mit. Darüber habe sich der 24-Jährige derart aufgeregt, dass er die 30-Jährige mit Beleidigungen „deutlich unter der Gürtellinie“ überzogen habe. Der Polizei zufolge spuckte er zudem über den Tresen, ohne die Angestellte zu treffen. Er habe das Geschäft schließlich mit zwei erhobenen Mittelfingern verlassen.

Die Polizei traf den Mann nach dem Vorfall am Freitagvormittag in der Nähe der Bäckerei an. Der 24-Jährige habe nicht eingesehen, warum er in dem Geschäft nichts kaufen konnte, und sich weiter über die Beschäftigte aufgeregt. Ihn erwartet eine Strafanzeige.