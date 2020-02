Häftling tötet Kinderschänder: „Dachte, ich tue der Welt einen Gefallen“

Anzeige

In den USA hat der Häftling Jonathan Watson, der bereits wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, zwei Kinderschänder in einem kalifornischen Gefängnis umgebracht, wie die Lokalzeitung “The Mercury News” berichtet.

Demnach hatte er bis kurz vor der Tat noch in einem Hochsicherheitstrakt gesessen. Weil er sich fortschrittlich verhalten habe, sei er in einen Trakt mit niedrigerer Sicherheitsstufe verlegt worden. Noch vor der Verlegung hatte Watson laut “The Mercury News”, die sich auf einen Brief des Häftlings berufen, gewarnt, dass etwas passieren könnte, wenn er verlegt werde.

Häftling hat Mord an Mitinsassen gestanden

Die Morde an den wegen Kindesmissbrauchs einsitzenden Mitinsassen hat Watson laut des Berichts bereits gestanden. In dem Brief, der der Zeitung vorliegt, schreibt Watson, sechs Tage nach der Senkung seiner Sicherheitsstufe sei ein verurteilter Kinderschänder in seinen Trakt verlegt worden. Dieser habe sich mehrfach in aller Öffentlichkeit Kindersendungen im TV angesehen. Das hätten Watson und andere Mithäftlinge als Provokation angesehen. Daraufhin erschlug Watson den Mithäftling dem Bericht zufolge.

Danach wollte er sich direkt den Wärtern stellen. Auf dem Weg dorthin sei er auf einen zweiten Kinderschänder getroffen, so “The Mercury News”, und habe den kurzerhand auch noch getötet. “Ich dachte, ich tue der Welt einen Gefallen”, so Watson in dem Brief, aus dem die Zeitung zitiert. Er sei demzufolge danach in ein anderes Gefängnis verlegt worden und warte auf seinen Prozess.

RND/hsc