Häftling flieht bei Ausgang unter Aufsicht - und wird gleich wieder geschnappt

Anzeige

Anzeige

Potsdam. Während eines begleiteten Aufenthaltes im Freien ist ein 24-jähriger Gefangener geflüchtet. Der Mann war am Donnerstag unter Aufsicht im Potsdamer Stadtteil Bornim unterwegs, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die Polizei suchte demnach mit einem Diensthund nach dem 24-Jährigen, der wegen Diebstahls im Gefängnis sitzt. Wenig später fanden die Polizisten den Mann an einer Haltestelle in der Dortusstraße, wo sie ihn festnahmen und zurück in die Haftanstalt brachten.