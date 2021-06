Häuser stürzen in der historischen Altstadt von Bordeaux ein: drei Verletzte

Anzeige

Anzeige

Bordeaux. Beim Einsturz zweier Häuser im Südwesten Frankreichs sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der 28-Jährige schwebe nach dem Unglück im Stadtzentrum von Bordeaux in der Nacht auf Montag möglicherweise in Lebensgefahr, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Feuerwehr. Während eines der beiden Häuser wegen Bauarbeiten leer stand, wohnten in dem anderen Gebäude vor dem Einsturz neun Menschen.

Bilder zeigten eine komplett zusammengefallene Fassade und riesige Steinbrocken auf der Straße. Etwa ein Dutzend Häuser in der Umgebung wurden laut Berichten zur Sicherheit evakuiert.