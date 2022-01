„Gutes von gestern“: Bäcker in Potsdam verkauft in Filiale nur noch Brot vom Vortag

Anzeige

Potsdam. Etwa 20 bis 30 Produzent der Backwaren in Deutschland werden weggeschmissen. Ein Großteil davon von Konsumenten und Konsumentinnen, ein kleiner Teil von Produzentinnen und Produzenten wie Bäcker Tobias Exner aus Potsdam. Der will daher mit einem neuen Konzept zu weniger Lebensmittelverschwendung beitragen. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet, besitzt der 46-Jährige bereits 40 Filialen in Brandenburg und Berlin. Eine Filiale in Potsdam hingegen laufe seit der Corona-Pandemie nicht mehr so gut. Dort wolle der gelernte Bäckermeister nun ausschließlich Backwaren vom Vortag zu einem günstigen Preis verkaufen.

„Wir versuchen, hochwertige Rohstoffe wiederzuverwenden“

Das Konzept sei nicht neu, Exner habe selbst schon mit anderen Unternehmern gesprochen, die ebenfalls in ihren Filialen auf Backwaren vom Vortag setzten und damit Erfolg hätten, so die „MAZ“. Der Bäcker versuche bereits mit anderen Methoden, übrig gebliebene Lebensmittel wiederzuverwerten. „Wir schauen im Prinzip schon immer, dass wir die hochwertigen Rohstoffe, die wir einsetzen, auch wiederverwenden“, wird Exner von dem Blatt zitiert. So werde Brot eingeweicht und zu frischem Brotteig hinzugefügt oder aus Streuselschnecken würden mit Rum und Marmelade Rumkugeln geformt. Dass dennoch nichts beim Verkauf übrig bleibe, ließe sich nur schwer vermeiden.

In den vergünstigten Angeboten sehe der Bäcker auch einen weiteren positiven Aspekt der „Gutes von gestern“-Filiale, erzählt er der Zeitung. Nicht jede Person könne sich schließlich täglich ein frisches Brot leisten. „Für die können wir jetzt etwas tun. Unsere Brote sind so saftig, so frisch. Wenn man die am nächsten Tag kauft, dann sind die ja immer noch frisch.“