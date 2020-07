Gute Nachricht nach Affendrama: Krefelder Zoo eröffnet Pelikan-Lagune

Forschung an Corona-Impfstoffen: Sind Tierversuche wirklich notwendig?

Derzeit suchen Forschungseinrichtungen weltweit dringend nach einem möglichen Corona-Impfstoff. Damit dieser jedoch für den Menschen zugelassen werden kann, muss er vorher erfolgreich an Tieren getestet worden sein. China setzt dafür Affen ein. Auch in Deutschland laufen Versuche an Säugetieren.