Gruppenvergewaltigung in Düsseldorfer Park: 22-jähriges Opfer

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Eine 22-jährige Frau ist nach Polizeiangaben in einem Düsseldorfer Park Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Vier Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren seien als Verdächtige ermittelt und festgenommen worden, berichtete die Polizei am Freitag. Unter dem Vorwand, sie nach Hause bringen zu wollen, hätten die Männer die 22-Jährige an einer S-Bahnstation abgepasst und in den Park begleitet.

Dort sei ein Passant Zeuge der Tat geworden und habe eine Streifenwagenbesatzung alarmiert. Die Polizisten hätten vor Ort noch einen der Männer ergreifen und die Frau aus der Situation befreien können. Sie sei danach medizinisch versorgt worden.

RND/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige