Grünes Gewölbe in Dresden: Polizei veröffentlicht Phantombilder von Juwelen-Dieben und neue Details zur Tat

Dresden. Im November wurden aus dem Grünen Gewölbe in Dresden wertvolle Juwelen gestohlen, jetzt hat die Polizei ein Phantombild eines mutmaßlichen Verdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler gehen laut einer Mitteilung zudem von mindestens sieben Tätern aus. Sie haben außerdem neue Erkenntnisse zum Fluchtfahrzeug - in dem Zusammenhang konnte das Phantombild erstellt werden.

Demnach hatten die Täter einen Audi bei ihrer Flucht zunächst genutzt und später in einer Tiefgarage in Brand gesetzt. Der Audi S6 (Baujahr 2006) soll 2017 abgemeldet und im August 2019 von einer Privatperson an einen Unbekannten verkauft worden sein. Den Wagen hat demnach ein junger Mann bei dem Verkäufer in Magdeburg abgeholt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abholer im Zusammenhang mit dem späteren Einbruch steht. Dabei handelte es sich um einen Mann, der etwa 25 Jahre alt war, dunkle Haare hatte und von schlanker Statur war.

Einbruch ins Grüne Gewölbe: Phantombild eines möglichen Tatbeteiligten. © Quelle: Staatsanwaltschaft Dresden

Gleichzeitig sei die These der Ermittler, wonach von einer längerfristigen Planung der Täter auszugehen ist, weiter untermauert worden. Das Fluchtfahrzeug ist möglicherweise kurz vor der Tat am 25. November 2019 farblich verändert worden. Ursprünglich soll der Audi stratosblau gewesen sein. Zeugen hätten ein derartiges Fahrzeug Tage vor dem Einbruch in Dresden gesehen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Täter den Audi umlackiert haben könnten, sodass dieser am Tattag als helles Fahrzeug mit dunklem Dach wahrgenommen wurde.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei unter 0351/4832233 entgegen.

RND/hsc