Grünes Gewölbe: Diese sagenhaften Schätze sind verschwunden

Dresden. Beim Einbruch in die berühmte Sammlung des Grünen Gewölbes in Dresden wurden Schmuckstücke von nicht bezifferbarem Wert gestohlen. Der spektakuläre Fall steht womöglich vor der Aufklärung, die sagenhaften Schätze bleiben aber bislang verschwunden. Eine Auswahl der gestohlenen Schmuckstücke:

Bruststern des polnischen Weißen Adler-Ordens: Das gut 15 Zentimeter hohe und breite Schmuckstück von Goldschmied Jean Jacques Pallard entstand zwischen 1746 und 1749 und ist mit Brillanten und Rubinen besetzt. Es ist das letzte erhaltene Teil des Schmuckensembles der sächsisch-polnischen Monarchie.

Große Brustschleife: Kurfürst Friedrich August III. ließ die mit 51 großen und 611 kleinen Brillanten besetzte Brustschleife für seine Ehefrau herstellen. Die verwendeten Brillanten wiegen etwa 614 Karat.

Degen und Scheide: 96 Zentimeter lang ist das Ensemble aus der Diamantrosengarnitur, das zwischen 1782 und 1789 gefertigt wurde. Der mit neun größeren und 770 kleineren Diamanten besetzte Degen diente als Prunkwaffe. Die Scheide wurde beim Raub nicht entwendet.

Kette aus sächsischen Perlen: 177 sächsische Flussperlen wurden nach und nach vogtländischen Gewässern entnommen und zwischen 1927 und 1937 zu einer einzigen Kette aufgereiht.

Achselschleife (Epaulette): Das zwischen 1782 und 1789 in Dresden entstandene Achsel- oder Schulterstück für Uniformen besteht aus 20 großen und 216 kleinen Diamanten. Die Sonderkommission der Dresdner Polizei trägt den Namen des Schmuckstücks: „Epaulette".

Knapp ein Jahr nach der Tat hat die Polizei in Berlin am Dienstag drei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 23, 23 und 26 Jahren, die zum Remmo-Clan gehören. Sie sollen noch am Nachmittag in Dresden dem Haftrichter vorgeführt werden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) nannte die Festnahmen auch ein Warnzeichen an das Clan-Milieu.