„Groundhog Day“: Murmeltier sagt sechs weitere Wochen Winter voraus

Punxsutawney. Inmitten von starken Schneefällen in weiten Teilen des Nordostens der USA hat das Murmeltier Phil noch sechs weitere Wochen Winter vorausgesagt. „Wenn ich mich umdrehe um zu schauen, sehe ich einen perfekten Schatten von mir. Es wird also sechs weitere Wochen Winter geben“, verlas am Dienstag einer der Organisatoren des Groundhog Clubs in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania die zuvor vermeintlich von dem Tier verfasste Prognose von einer Schriftrolle. Wegen der Coronavirus-Pandemie waren diesmal nur sehr wenige Zuschauer vor Ort dabei, das Spektakel wurde im Internet übertragen.

Trefferquote bei 40 Prozent

Ein Brauch in dem Städtchen Punxsutawney sieht vor, dass, falls das Tier am 2. Februar - dem „Groundhog Day“, also Murmeltier-Tag - seinen Schatten wegen eines sonnigen Himmels sieht, der Winter weitere sechs Wochen dauern wird. Bedecktes Wetter deute jedoch auf einen frühen Frühling hin, so der Aberglaube. Erstmals soll 1887 ein Murmeltier die Vorhersage so getroffen haben. Berühmt wurde das Spektakel durch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell.

Der rund zehn Kilo schwere Phil liegt allerdings nur selten richtig. In den vergangenen Jahren habe seine Trefferquote bei rund 40 Prozent gelegen, haben US-Klimaforscher errechnet. Inzwischen treffen auch weiter Murmeltiere an anderen Orten Vorhersagen. So widersprach das Murmeltier Chuck im Zoo von Staten Island in New York beispielsweise Phil und sagte am Dienstag einen frühen Frühling voraus.