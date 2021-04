Größter Anlagebetrüger der US-Geschichte: Bernie Madoff im Gefängnis gestorben

Anzeige

New York. Der US-Anlagebetrüger Bernard „Bernie“ Madoff ist in einem Gefängnis in den USA gestorben. Die staatliche Gefängnisbehörde bestätigte am Mittwoch einen Bericht der Nachrichtenagentur AP. Madoff war ein hoch angesehener Unternehmer, bevor er überführt wurde. Er sei im Federal Medical Center in Butner im US-Staat North Carolina eines natürlichen Todes gestorben, erfuhr die AP am Mittwoch aus informierten Kreisen.

Madoff, der als Börsenmakler begann und es bis an die Spitze der US-Technologiebörse Nasdaq brachte, wurde des Anlagebetrugs in einer historischen Größenordnung für schuldig befunden. 2009 fiel das Urteil: 150 Jahre Haft.

Bernie Madoff war zu 150 Jahren Haft verurteilt worden

Schätzungsweise 17,5 Milliarden Dollar investierten Madoffs Opfer über Jahrzehnte in dessen Ponzi-Schema. Vorgegaukelt wurde Kunden, sie hätten Beteiligungen im Wert von 60 Milliarden US-Dollar.

Madoffs Anwälte hatten sich im vergangenen Jahr wegen der Pandemie um eine Entlassung des 82-Jährigen bemüht und dies mit Gesundheitsproblemen begründet. Dies wurde abgelehnt.