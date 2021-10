Großrazzia in 25 Städten: Polizei ermittelt gegen 67 Verdächtige

Anzeige

Düsseldorf. Bei der Großrazzia wegen illegaler Millionentransfers ermittelt die Polizei gegen 67 Verdächtige. Sie sollen Mitglieder eines internationalen Netzwerks sein, das die Ermittler als kriminelle Vereinigung einstufen. Mehr als 80 Objekte in 25 Städten seien am Mittwoch durchsucht worden, teilten die Ermittler am Mittwoch in Düsseldorf mit. Gegen elf Verdächtige wurden Haftbefehle vollstreckt. Schwerpunkt der Maßnahmen war Nordrhein-Westfalen.

Die Verdächtigen sollen mit illegalen Zahlungsdiensten Gelder aus Straftaten gewaschen haben. Nach vorläufiger Schätzung beträgt das Transaktionsvolumen etwa 140 Millionen Euro.

Mutmaßlicher Terrorist verhaftet

Zudem wird den Beschuldigten vorgeworfen, zu Unrecht Sozialleistungen zu beziehen, Sozialversicherungsbeiträge und Steuern nicht zu entrichten und sich bei der Verschleierung gegenseitig zu helfen. Aus den Reihen der Verdächtigen sollen darüber hinaus Gewalttaten wie bewaffneter Raub und Geiselnahme begangen worden sein, um Geld einzutreiben.

Ein 39-jähriger Syrer sei daneben als mutmaßlicher Terrorist verhaftet worden. Er soll der islamistischen Al-Nusra-Front angehören oder angehört haben und wird gesondert verfolgt. Mehr als Tausend Polizisten waren am Mittwoch im Einsatz, darunter Spezialeinheiten. Neben Beweismitteln wurden Vermögenswerte von über zwei Millionen Euro gesichert. Die Ermittler wollen am Nachmittag weitere Details bekanntgeben.