Großkontrolle gegen Maskenmuffel in NRW geplant - hohe Bußgelder drohen

Düsseldorf. Die Aktion erinnert an den “Blitzer-Marathon” - doch diesmal richtet sie sich nicht gegen Raser, sondern gegen sogenannte “Maskenmuffel”: Die Polizei in NRW will am Montag mit einer Groß-Aktion landesweit in Zügen Fahrgäste kontrollieren und überprüfen, ob diese einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das berichten “WAZ” und “Rheinische Post” übereinstimmend. Ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums bestätigte der “WAZ” die Pläne auf Nachfrage.

Details wolle man sich im Ministerium noch nicht entlocken lassen, heißt es in dem Bericht. Jedoch sei die Aktion seit längerem zusammen mit der Bundespolizei geplant worden und konzentriere sich auf den Schienen-Personen-Nahverkehr. “Letzte Feinheiten sollen an diesem Donnerstag besprochen werden”, so der Sprecher.

Laut dem Bericht habe NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) die Aktion initiiert. Zum Umfang der Masken-Kontrollen wollte der Ministeriumssprecher gegenüber der Zeitung keine Einzelheiten nennen.

Auch der “letzte Dummkopf” soll Maske tragen

Wie die “Rheinische Post” berichtet, sollen Mitarbeiter der Bahnunternehmen aber offenbar in den Zügen nach Reisenden ohne Maske Ausschau halten. An großen Bahnhöfen wie Düsseldorf, Köln, Duisburg oder Essen sollen dann Bundespolizisten und/oder Mitarbeiter von Ordnungsämtern bereitstehen, um die Personalien für die Bußgeldbescheide aufzunehmen. “Es geht nicht darum, Geld einzunehmen, sondern darum, dass auch dem letzten Dummkopf klar wird, dass die Maskenpflicht wichtig ist”, zitiert die RP einen mit den Planungen vertrauten Experten.

In Nordrhein-Westfalen sind seit dem 12. August 150 Euro Bußgeld fällig, wenn Personen im öffentlichen Verkehr keine Maske tragen. Regionale Verkehrsbetriebe hatten zuletzt bereits angekündigt, die Maskenpflicht intensiver zu kontrollieren.