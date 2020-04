Großfamilie aus England: 45-Jährige wird zum 22. Mal Mutter

Anzeige

Mit Blick auf Familie Radford aus England nimmt der elterliche Satz “Am liebsten würden wir uns eine ganze Fußballmannschaft wünschen” ganz neue Dimensionen an. Denn Sue (45) und Noel Radford (48) haben gleich zwei Fußballmannschaften zu Hause. Am vergangenen Freitag sind sie stolze Eltern ihrer nunmehr elften Tochter geworden – elf Söhne hatte das Paar bereits. Via Instagram verkündete das Paar am Sonntag stolz die Geburt von Baby Nummer 22.

Im Alter von 14 Jahren wurden Sue und Noel zum ersten Mal Eltern. 1990 kam ihr erster Sohn auf die Welt. Dieser ist inzwischen 30 Jahre alt.

Schluss mit Nachwuchs nach Baby Nummer 22

Wie “The Sun” berichtet, soll nach Baby Nummer 22 jedoch Schluss sein mit dem Nachwuchs für die Radfords. Das hatten Sue und Noel nach ihrem neunten gemeinsamen Kind schon einmal gesagt – woraufhin sich Noel einer Sterilisation unterzog. Doch der Kinderwunsch des Paares war so groß, dass es sich dazu entschied, diese wieder rückgängig zu machen.

Wie das jüngste Mitglied der Radford-Family heißen wird, hat die Großfamilie noch nicht verraten – auf dem Instagram- oder Youtube-Kanal der Familie wird dieser aber sicherlich bald verkündet werden.

RND/liz