Schüsse am Checkpoint Charlie - Polizei vermutet Raubüberfall

Berlin. Nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es wegen Schüssen am Montagmittag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei twitterte, ein unbekannter Verdächtiger solle Schüsse in einem Geschäft abgegeben haben.

Ein Zeuge berichtete, er habe die Schüsse an der Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße gehört. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an. Auch ein Krankenwagen der Feuerwehr stand an der Kreuzung.

In einem zweiten Tweet berichtet die Polizei, dass den Schüssen vermutlich ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der Friedrichstraße vorausging.

Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstraße vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

RND/dpa/hsc