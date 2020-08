Großer Fisch tötet 56-Jährigen auf seinem Boot

Anzeige

Für den 56-Jährigen kam der Tod überraschend. Ein Fisch schnellte plötzlich aus dem Wasser, traf ihn an der Brust. Der Mann war zum Fischen mit Familie und Freunden in der Nähe des Resorts Cullen Bay an der nordaustralischen Küste, als das zunächst vage als “großer Fisch” betitelte Tier an Deck des Bootes sprang.

Der Zusammenprall führte zu einem stumpfen Trauma

Ein örtlicher Fischer namens James Crane gab an, es habe sich um eine 18 Kilogramm schwere Spanische Makrele gehandelt, die in den Küstengewässern relativ häufig vorkommt. Der Zusammenprall habe ein großes stumpfes Trauma bei dem 56-Jährigen verursacht, wurde der Einwohner bei ABC.net zitiert.

Die Gruppe sei sofort nach Cullen Bay zurückgekehrt, wo schon Polizei und Sanitäter warteten. Für den Verletzten kam aber jede Hilfe zu spät, er starb in Cullen Bay. Der Vorfall sei, so Crane, schrecklich gewesen, ein “freak accident”. Dabei hätte es ein “witziger Tag draußen mit deinen Liebsten” sein sollen.

Nicht der erste Vorfall mit Spanischen Makrelen

Schon 2018 war 45 Kilometer von Darwin entfernt eine Frau von einer aus dem Wasser springenden Spanischen Makrele schwer verletzt worden, wie ABC News berichtet. Der zehn Kilo wiegende Fisch sei anderthalb Meter in die Luft gesprungen und habe einer Frau dabei den Nacken aufgeschlitzt. Von einem Augenblick auf den anderen sei sie an Deck gelegen, Blut sei aus ihrem Nacken geströmt.

Die Frau überlebte.