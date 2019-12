Großeinsatz wegen Schwarzarbeit in Amazon-Verteilzentrum?

Anzeige

Polizei und Zoll sollen am Dienstagmorgen ein Verteilzentrum des Onlinehändlers Amazon in Werder an der Havel durchsucht haben. Augenzeugen hatten der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) von der Razzia berichtet. Von dem Verteilzentrum wird der Großraum Potsdam beliefert, mehr als 300 Menschen arbeiten dort. Augenzeugen berichteten von einer Razzia, etliche Polizeifahrzeuge seien vor Ort gewesen. Die Fahrer hätten das Gelände während des Einsatzes nicht verlassen dürfen, heißt es. Fahrzeuge seien durchsucht worden. „Die Autos sehen alle unterschiedlich aus und sind gar nicht unbedingt als Lieferfahrzeuge von Amazon erkennbar“, sagte ein Augenzeuge der „MAZ“.

Die Polizei bestätigt den Einsatz grundsätzlich als Verkehrskontrolle, wollte sich aber nicht zum Namen der Firma äußern. Der Zoll gab einen anderen Grund an: Es handele sich um einen Einsatz im Rahmen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, sagte ein Sprecher. Ob es sich um Amazon handelt, wollte auch der Zoll bisher nicht bestätigen.

