Großeinsatz: Kinderheim in Brandenburg in Flammen

Lehnin. Ein brennendes Kinder- und Jugendheim in Lehnin hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Die Bewohner blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben von Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner konnten 13 Kinder und vier Erzieher aus zwei Wohngruppen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, berichtet die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ).

Die Brandausbruchstelle habe in der Küche einer separaten Wohnung im Obergeschoss gelegen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die genaue Ursache des Brandes ist aber weiter unklar. Das zweite Obergeschoss des Gebäudes brannte den Angaben zufolge aus, sodass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist.

Fast zwei Dutzend Fahrzeuge der Feuerwehr, mehrere Rettungswägen und die Notfallseelsorge waren zunächst kurz nach 18 Uhr zu dem Brand ausgerückt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an.