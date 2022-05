Waffenfund in Itzehoe: Polizei im Großeinsatz

In einem Haus in Itzehoe sind Waffen gefunden worden (Symbolbild).

In einem Haus in Itzehoe sind in der Nacht zu Sonntag Waffen gefunden worden. Die Polizei sperrte die Straße ab. Auch der Kampfmittelräumdienst war an dem Einsatz beteiligt.