Großeinsatz in Dortmund: Auseinandersetzung führt zu mehreren Verletzten

Spahns Bärendienst für die Impfkampagne

Die Corona-Impfungen gelten noch immer als einer der erfolgversprechendsten Wege, um der Corona-Pandemie langfristig Einhalt zu gebieten. Doch genau in dem Moment, in dem die Impfkampagne wieder an Fahrt gewinnt, kommt der Bundesgesundheitsminister mit einer unerwarteten Biontech-Deckelung um die Ecke. Das verärgert Hausärzte – und zerstört Vertrauen.