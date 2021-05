Großeinsatz der Feuerwehr - Container mit Gefahrgut beschädigt

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Bei Verladearbeiten im Hamburger Hafen in Hamburg-Altenwerder sind zwei Container mit Gefahrgut stark beschädigt worden. Die Feuerwehr ist deshalb seit dem frühen Samstagmorgen am Container-Terminal mit wechselnder Besatzung im Einsatz, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bis zu 50 Kräfte seien gleichzeitig vor Ort gewesen.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war den Angaben zufolge in der Nacht ein 20-Fuß-Container von einer Verladebrücke abgerissen und auf die beiden weiteren Container mit Gefahrgut gefallen. Diese sollen gesundheitsgefährdende Chemikalien enthalten. Die Feuerwehr war am Samstagmorgen demnach in Schutzanzügen vor Ort, um die Container zu bergen. „Der Einsatz kann noch bis in den Nachmittag andauern“, sagte der Feuerwehrsprecher.