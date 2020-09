Große Operation gegen Drogenhandel im Dark Web: Knapp 200 Festnahmen

Anzeige

Den Haag. Bei einer großangelegten internationalen Polizeioperation gegen den Drogenhandel im Dark Web sind 179 mutmaßliche Kriminelle festgenommen worden. Allein in den USA seien es 121 Verdächtige gewesen, in Deutschland 42, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Dienstag in Den Haag mit.

Weitere Festnahmen erfolgten in den Niederlanden, Großbritannien, Österreich und Schweden. Insgesamt wurden laut Europol Bargeld und virtuelle Währungen im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar (5,5 Millionen Euro) sowie 500 Kilogramm Drogen - unter anderem Heroin, Kokain und Ecstasy - sowie 64 Schusswaffen beschlagnahmt.

Im Dark Web neben Drogen auch Waffen und andere illegale Güter

Die umfangreiche Operation mit der Bezeichnung “DisrupTor” geht auf erfolgreiche deutsche Ermittlungen gegen Anbieter im Dark Web und deren Kunden im Jahr 2019 zurück, wie das Bundeskriminalamt (BKA) auf Anfrage mitteilte.

Im Dark Web - einem schwer zugänglichen und häufig für kriminelle Aktivitäten genutzten Teil des Internets - werden von organisierten Banden neben Drogen auch Waffen und andere illegale Güter angeboten.