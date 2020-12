Große Explosion nahe der englischen Stadt Bristol

Anzeige

Anzeige

Bristol. Nach einer offenbar großen Explosion in einem Hafen bei der englischen Stadt Bristol sind Feuerwehrmannschaften und Rettungskräfte ausgerückt. Das teilte der Avon Fire and Rescue Service mit. Die Explosion sei am Donnerstag in Avonmouth gemeldet worden. Polizisten und Sanitäter eines weiteren Rettungsdienstes seien ebenfalls vor Ort. Ob es Verletzte gibt, ist bislang nicht bekannt.