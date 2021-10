Sensation in britischem Zoo: Seltenes Spitzmaulnashorn geboren

Anzeige

Malton. In einem britischen Zoo ist dieses Jahr erstmals in Europa ein seltenes Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis michaeli) zur Welt gekommen. Das männliche Jungtier sei auch das erste seiner Art, das im „Flamingo Land“ geboren wurde, wie der Tierpark im nordenglischen Malton mitteilte. Wie das Tierbaby heißt, ist noch nicht bekannt.

Nashornbaby ist noch namenlos

Die Pfleger suchten nun nach einem passenden Namen auf Suaheli für das „große, starke und aktive“ Tier. Fotos zeigten das Nashorn gemeinsam mit seiner Mutter Samira. Die Nashorndame war 2015 aus Zürich nach Großbritannien gekommen, Vater Magadi lebt seit 2019 im Flamingo Land.

Der Tierpark ist für seine Nashornzucht bekannt. Erst 2019 wurden zwei der Dickhäuter in Afrika ausgewildert. In europäischen Zoos leben nach Angaben des Tierparks noch 85 Spitzmaulnashörner, in den ostafrikanischen Ländern Kenia und Tansania gibt es schätzungsweise nicht mehr als 3500 Exemplare.