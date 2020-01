Großbritannien plant ersten klimaneutralen Freizeitpark der Welt

Anzeige

London. In England wird in den Spaß investiert: 2024 soll auf der Halbinsel Swanscombe an der Themse, nur 17 Minuten vom Zentrum Londons entfernt, der größte Freizeitparkkomplex Großbritanniens eröffnen. Zahlreiche Themenwelten sollen sich auf einer Fläche von rund 216 Hektar ausbreiten – das ist 136-mal so groß wie das britische Wembley-Stadion. Im Gegensatz zum Disneyland in Paris ist es aber klein – das bietet Spaß auf einer Fläche von 2230 Hektar. Doch der Clou des geplanten Parks in Großbritannien ist sowieso ein anderer: Er soll klimaneutral werden.

„Wir werden nicht nur ein Weltklasse-Freizeitziel schaffen, sondern auch einen der nachhaltigsten Themenparks der Welt“, sagt Pierre-Yves Gerbeau, Geschäftsführer der London Resort Company Holdings. Auch der niederländische Freizeitpark Efteling will klimaneutral werden – allerdings bis 2030. London-Resort-Sprecher Andy Martin: „Wir glauben, dass wir der erste klimaneutrale Freizeitpark sein werden.“ Eine Partnerschaft mit dem Energieunternehmen EDF Energy soll die Nachhaltigkeit garantieren. „Die gesamte Energie, die der Park benötigt, wird vor Ort mit kohlenstoffarmen und erneuerbaren Technologien wie Sonnenkollektoren erzeugt“, sagt Gerbeau dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es soll am Park unter anderem Ladestationen für Elektrofahrzeuge geben.

Erster europäischer Freizeitpark dieser Art

Das London Resort ist der erste europäische Freizeitpark dieser Art, der seit der Eröffnung des Disneylands Paris 1992 von Grund auf neu errichtet wird. Mit den Bauarbeiten soll 2021 begonnen werden. 2024 soll der erste Teil des Freizeitparkkomplexes eröffnet werden, fünf Jahre später folgt ein zweiter. Für den ersten Bauabschnitt hat das London Resort bereits Entwürfe veröffentlicht, sechs Themenbereiche sind zu erkennen. Die Besucher sollen in dem Freizeitpark durch sechs Länder reisen. Grundlage dafür sollen Filme und Serien von Paramount Pictures, ITV Studios und BBC sein.

Hinter dem Parkeingang erwarten die Gäste Geschäfte, Restaurants und Hotels – und ein Wasserpark mit Wasserrutschen. Der darf in einem modernen Freizeitpark nicht fehlen. Die Attraktionen der Themenbereiche „The Studio“, „The Woods“, „The Kingdom“, „The Isle“, „The Jungle“ und „Starport“ sollen zu 70 Prozent überdacht werden, damit sie schlechtem Wetter trotzen können – damit ist in London nun mal zu rechnen. Während das „Studio“ von Blockbusterfilmen inspiriert ist – Spionageeinsätze mit Verfolgungsfahrten stehen auf dem Programm –, geht es in den „Woods“ märchenhaft zu. Burgen und Drachen erwarten die Gäste in „The Kingdom“. In „The Isle“ sind mystische Wesen zu Hause. Im „Jungle“ reist man durch Ruinen. Der Themenbereich „Starport“ soll die Besucher in einen Science-Fiction-Film versetzen: Sie erwartet eine futuristische Landezone aus dem 23. Jahrhundert.

Gesellschaftliche Entwicklungen sollen beim Bau bedacht werden

Apropos Zukunft: Bis zur Eröffnung kann sich noch einiges ändern. Gesellschaftliche Entwicklungen sollen beim Bau noch bedacht werden: „Wir müssen berücksichtigen, dass die Kunden von heute nicht die Kunden von 2024 sein werden“, sagt Gerbeau. „Wir müssen einen Park schaffen, der sich leicht weiterentwickeln lässt und den man anpassen kann.“

Dass Freizeitparks nicht aus der Mode kommen, sondern sogar an Besuchern gewinnen, wird nicht nur am Beispiel des beliebten Disneylands deutlich. So hat auch der Europapark im deutschen Rust im Vorjahr Rekordzahlen geschrieben: 5,7 Millionen Besucher verzeichnete er 2019 – und er eröffnete im November einen neuen Wasserpark mit Rutschen, Wellenbecken und Co. Ohne den geht es nun mal nicht.