Großbrände in Kalifornien: Feuerwehr warnt Bewohner vor Rückkehr nach Hause

San Francisco. In der Region um die Bucht von San Francisco kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen Großbrände an. Die veränderten Klimabedingungen sorgten für Feuer wie man sie noch nicht in der modernen Geschichte gesehen habe, sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Montag. Trotz Fortschritten im Einsatz gegen die Flammen warnten die Behörden Anwohner und rieten, den Evakuierungszonen fernzubleiben. “Es ist dort noch immer sehr gefährlich”, sagte Jonathan Cox von der Behörde Cal Fire mit Blick auf das Feuer nördlich von Santa Cruz. Es gebe alte Holzbrücken, die vielleicht noch sicher aussehen würden, aber es nicht mehr seien.

Indes lobten Behördenmitarbeiter die Erfolge am Montag. Das Wetter habe geholfen und den Einsatzkräften eine klare Sicht verschafft, so hätten Hubschrauber mehr als 750.000 Liter Wasser abwerfen können.

Video Waldbrände in Kalifornien weiter außer Kontrolle 0:42 min Die Waldbrände in Kalifornien sind an vielen Stellen weiter außer Kontrolle. Mehrere Menschen kamen bereits ums Leben, hunderte Häuser sind zerstört. © Reuters

Diese Woche wird laut Gouverneur Newsom entscheidend sein im Einsatz gegen die Flammen. Derzeit bekämpfen mehr als 14.000 Feuerwehrleute 17 große Brände. Von drei Seiten kesseln Feuer die Stadt San Francisco ein.