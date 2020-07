Großbrand in Kathedrale von Nantes ausgebrochen

Französische Kunstflugstaffel ehrt Krankenhaus-Angestellte

Nach dem französischen Nationalfeiertag am Dienstag überfliegt die Kunstflugstaffel der Patrouille de France zahlreiche Krankenhäuser. Ab Mittwoch sollen so vor allem Pflegekräfte, Ärzte sowie weitere Einsatzkräfte in ganz Frankreich geehrt werden.