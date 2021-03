Großbrand in indonesischer Ölraffinerie: 20 Verletzte, Dorf evakuiert

Anzeige

Anzeige

Jakarta. Nach dem Ausbruch eines Großbrands in einer Ölraffinerie in Indonesien sind rund 1000 Menschen aus einem nahe gelegenen Dorf in Sicherheit gebracht worden. Die Bewohner von Balongan in der Provinz West Java begaben sich am Montag in zwei Evakuierungszentren. Etwa 20 Menschen erlitten Brandverletzungen und wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Zwei Motorradfahrer fahren eine Straße in der Nähe von einer großen, dichten Rauchsäule, entlang. In der Pertamina Balongan Raffinerie ist es nach einer Explosion zu einem Großbrand gekommen. © Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die Ursache des Feuers in der Raffinerie Pertamina Balongan war zunächst nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes traten Blitze und heftiger Regen auf. Auf Fernsehbildern waren Explosionen und dichter schwarzer Rauch zu sehen. Die Anlage sei regulär geschlossen worden, um den Ölfluss zu kontrollieren und zu verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten, erklärte Ifki Sukarya von der Betreiberfirma Subholding Refining Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional.