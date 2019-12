Großbrand in Gewerbegebiet: Dunkle Rauchsäule im Süden Leipzigs

Anzeige

Leipzig. In einem Gewerbepark in Zwenkau im Landkreis Leipzig ist es am Freitagmorgen zu einem Großbrand gekommen. Es seien „mehrere Explosionsgeräusche“ zu hören gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" (LVZ) soll es mindestens einen Verletzten geben. Zahlreiche Einsatzkräfte waren demnach mit insgesamt 21 Feuerwehrfahrzeugen und zwei Rettungswagen vor Ort. Das Feuer brach gegen 9.30 Uhr aus.

Eine dunkle Rauchsäule war im Süden Leipzigs zu sehen. Laut LVZ handelt es sich bei dem Gebäude um eine Lagerhalle der Firma Stüwa Konrad Stükerjürgen GmbH, in der laut Augenzeugen PVC-Rohre in Flammen standen. Die Einsatzkräfte sperrten die nahe gelegene Bundesstraße 2 für Löscharbeiten ab. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache ist nach wie vor unklar.

